Офис президента озвучил повестку дня заседания СНБО
Будут обсуждать ситуацию на Донбассе и санкции против контрабандистов.
В четверг, 15 апреля, в Киеве состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
На сайте Офиса президента сообщается, что одним из ключевых вопросов повестки дня заседания будет ситуация на Донбассе. Она будет рассматриваться в тайном режиме.
"Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - говорится в сообщении.
Во-вторых, члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
Отдельно будут обсуждены "более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства".
На заседание также вынесут вопрос кибербезопасности, а также некие "специальные вопросы от главы государства".
Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля.
На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".
Также СНБО рассматривал вопрос о ситуации с коронавирусом и поручил Кабинету министров разработать национальный план вакцинопрофилактики COVID-19.