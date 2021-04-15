Офис президента озвучил повестку дня заседания СНБО

Будут обсуждать ситуацию на Донбассе и санкции против контрабандистов.

В четверг, 15 апреля, в Киеве состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На сайте Офиса президента сообщается, что одним из ключевых вопросов повестки дня заседания будет ситуация на Донбассе. Она будет рассматриваться в тайном режиме.

"Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - говорится в сообщении.

Во-вторых, члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Отдельно будут обсуждены "более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства".

На заседание также вынесут вопрос кибербезопасности, а также некие "специальные вопросы от главы государства".

Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля.

На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

Также СНБО рассматривал вопрос о ситуации с коронавирусом и поручил Кабинету министров разработать национальный план вакцинопрофилактики COVID-19.