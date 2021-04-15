Тупицкий вновь не пришел в суд, адвокат уверяет, что он в больнице

Печерский районный суд Киева отложил до 29 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, поскольку тот не явился на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокаты Тупицкого сообщили, что он госпитализирован на стационарное лечение. Представители обвинения заявили об отсутствии подтверждающих документов, назвали неуважительной причину неявки и попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

Суд назвал вопрос принудительного привода преждевременным.

В связи с невозможностью рассмотрения дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв в заседании до 10:00 29 апреля.

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов) и личные обязательства, среди которых - не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещения и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора заявили, что залог с обязательствами - не самая строгая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".

Напомним, ранее Тупицкий не явился на заседание суда в связи с болезнью его матери. Учитывая уважительную причину, суд отложил рассмотрение ходатайства до 15 апреля. До того заседание также было отложено из-за неявки Тупицкого.