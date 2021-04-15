?Третий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол Корнийчук

Израиль завершит второй этап испытаний своей вакцины против COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила провести третий этап в Украине с последующей возможностью производства препарата.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, Израиль сейчас изучает это предложение.

"Я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный для нас. Отдельное спасибо Виктору Ляшко за плодотворный диалог с Министерством здравоохранения Израиля", - написал Корнийчук в фейсбуке.

Он отметил, что этот вопрос поднимался во время визита в Израиль украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым и при участии руководителя офиса Президента Андрея Ермака и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

"Во время визита были проведены встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и главой Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем", - добавил посол.

Напомним, Украина и Израиль также ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.

Сейчас в Израиле больницы закрывают коронавирусные отделения из-за отсутствия пациентов.