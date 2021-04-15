Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной

Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной
Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили действия РоSSии на украинских границах.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что лидеры выразили обеспокоенность накоплением роSSийских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны пришли к соглашению во мнении, что РоSSия должна сократить накопление войск у Украины, чтобы достичь деэскалации ситуации. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет DW.

"Канцлер и президент договорились, что РоSSия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - сообщил Зайберт.

Напомним, что и Байден, и Меркель недавно говорили по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Меркель 8 апреля требовала остановить наращивание военной мощи на границах Украины. Байден 13 апреля предложил роSSийскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране", чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Представитель США в ОБСЕ сообщил, что сейчас в РоSSии на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. РоSSия перебросила 15-25 тыс. военных в Крым и ближе к границам Украины. В это число входит пехота, танковые батальоны, вертолеты и средства ПВО.

Соединенные Штаты Америки считают сомнительными предположение о том, что роSSийская активность на границе с Украиной связана с военными учениями "Запад", ввиду времени, расположения и состава задействованных роSSийских сил. Америка убеждена, что Украина недаром обеспокоена роSSийской активностью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или ПрагуСотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУРоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУ
Танковые резервы и артиллерия ВСУ отработали маневры на админгранице с КрымомТанковые резервы и артиллерия ВСУ отработали маневры на админгранице с Крымом
Заявление США в ОБСЕ: действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, Украина недаром обеспокоенаЗаявление США в ОБСЕ: действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, Украина недаром обеспокоена
РоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с УкраинойРоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с Украиной
Байден позвонил Путину и предложил встречу на нейтральной территорииБайден позвонил Путину и предложил встречу на нейтральной территории
РоSSия привезла "Искандеры" к границе УкраиныРоSSия привезла "Искандеры" к границе Украины
В Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с УкраинойВ Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с Украиной
Страны G7 призвали РоSSию прекратить провокации на границе с УкраинойСтраны G7 призвали РоSSию прекратить провокации на границе с Украиной
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе РФ и УкраиныГоссекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе РФ и Украины
Лондон и Вашингтон: РоSSия должна немедленно ослабить напряжение на границе с УкраинойЛондон и Вашингтон: РоSSия должна немедленно ослабить напряжение на границе с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости