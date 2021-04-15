Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной

Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили действия РоSSии на украинских границах.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что лидеры выразили обеспокоенность накоплением роSSийских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны пришли к соглашению во мнении, что РоSSия должна сократить накопление войск у Украины, чтобы достичь деэскалации ситуации. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет DW.

"Канцлер и президент договорились, что РоSSия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - сообщил Зайберт.

Напомним, что и Байден, и Меркель недавно говорили по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Меркель 8 апреля требовала остановить наращивание военной мощи на границах Украины. Байден 13 апреля предложил роSSийскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране", чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Представитель США в ОБСЕ сообщил, что сейчас в РоSSии на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. РоSSия перебросила 15-25 тыс. военных в Крым и ближе к границам Украины. В это число входит пехота, танковые батальоны, вертолеты и средства ПВО.

Соединенные Штаты Америки считают сомнительными предположение о том, что роSSийская активность на границе с Украиной связана с военными учениями "Запад", ввиду времени, расположения и состава задействованных роSSийских сил. Америка убеждена, что Украина недаром обеспокоена роSSийской активностью.