ВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи Вовка

Арест может быть отменен полностью или частично.

?ВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи Вовка
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество, которое изъяли во время обыска помещения по делу отстраненного сотрудника Службы внешней разведки, брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова и адвоката Юрия Донца.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Зонтова и Донца подозревают в получении $ 100 тыс. взятки судье за принятие судебного решения.

Среди арестованного имущества - антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Отмечается, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца или владельца имущества в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 174 УПК.

Напомним, НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка за якобы получение 100 тысяч долларов взятки. По версии следствия, эти деньги якобы должны были передать именно руководителю суда за то, чтобы тот решил вопрос об удовлетворении иска юридического лица другим судьей ОАСК. Во время обысков в офисе брата Вовка детективы НАБУ обнаружили большое количество наличных денег.

Позже двум адвокатам сообщили о подозрении в подстрекательстве к даче взятки.

Меру пресечения Зонтову избрали ночью 9 апреля. В тот же день за него внесли 2,95 миллиона гривен залога.

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