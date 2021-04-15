Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
За прошедшие сутки, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, неподалеку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а около Песков - из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Невельске противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Украинская сторона СЦКК также сообщает, что вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.
Так, 14 апреля зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. В частности, недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области были дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников. Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.
По состоянию на 7:00 утра 15 апреля обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, за последние недели РоSSия переместила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.