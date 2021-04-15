Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а около Песков - из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельске противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК также сообщает, что вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

Так, 14 апреля зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. В частности, недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области были дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников. Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

По состоянию на 7:00 утра 15 апреля обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, за последние недели РоSSия переместила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

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