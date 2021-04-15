Кабмин ужесточил требования для предоставления жилищных субсидий

Документ ужесточает требования в части осуществления единовременных покупок, наличия банковских депозитов, операций с обменом валюты, пересечения границы и тому подобное.

Кабмин ужесточил требования для предоставления жилищных субсидий
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Правительство на своем заседании 14 апреля принял проект постановления, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, документом предлагается:

  • пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
  • отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

Напомним, 9 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дав поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин определился с порядком проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языкомКабмин определился с порядком проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком
Кабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 годаКабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 года
Кабмин одобрил стратегию развития ОПК УкраиныКабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины
Мошенники снова звонят с фейковыми требованиями от имени Мамедова, - Офис генпрокурораМошенники снова звонят с фейковыми требованиями от имени Мамедова, - Офис генпрокурора
Латвия поддержала идею предоставления Украине плана действий для членства в НАТОЛатвия поддержала идею предоставления Украине плана действий для членства в НАТО
Кабмин утвердил концепцию развития крымскотатарского языкаКабмин утвердил концепцию развития крымскотатарского языка
Кабмин создал Национальный фонд инвестицийКабмин создал Национальный фонд инвестиций
Кабмин разрешил кейтеринг в учебных заведенияхКабмин разрешил кейтеринг в учебных заведениях
Кабмин назначил министру Чернышову новую заместительницуКабмин назначил министру Чернышову новую заместительницу
При наличии отрицательного ПЦР-теста самоизоляция не нужна — КабминПри наличии отрицательного ПЦР-теста самоизоляция не нужна — Кабмин
Последние новости
Подгружаем последние новости