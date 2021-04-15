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2021-04-15
Кабмин ужесточил требования для предоставления жилищных субсидий
Документ ужесточает требования в части осуществления единовременных покупок, наличия банковских депозитов, операций с обменом валюты, пересечения границы и тому подобное.
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua
Правительство на своем заседании 14 апреля принял проект постановления, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В частности, документом предлагается:
- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
- отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Напомним, 9 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дав поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.