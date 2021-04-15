Комитет по нацбезопасности рассмотрел ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, - Забродский

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где обсуждали содержание ноты МИД Республики Молдова о похищении судьи Николая Чауса, присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Сегодня во время заседания коснулись недавних событий, связанных с похищением и возможным нахождением на территории Украины судьи Чауса и причастности к этому ряда специальных служб, в частности, из Украины», - отметил Забродский.

«В СМИ появилась копия и содержание ноты Молдовы, которая была объявлена Украине. Якобы во время этой операции были задействованы транспортные средства, принадлежащие посольству Украины в Молдове, и соответствующие офицеры ГУР Министерства обороны. На оба вопроса комитет получил ряд ответов - с одной стороны от главы ГУР, с другой стороны - от представителей внешней разведки Украины», - также сообщил генерал Забродский.

Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям.

«Я надеюсь, к следующему заседанию, на которое принято решение пригласить главу Службы внешней разведки, мы будем знать гораздо больше. Немало информации по этому поводу циркулирует сейчас в открытых источниках», - отметил Михаил Забродский.

«Возможное последствие - это существенное ухудшение отношений с Республикой Молдова. Это наш стратегический партнер, который, кстати, прикрывает наш западный фланг и на территории которого уже находятся роSSийские войска в виде миротворческого контингента Приднестровья. Явно не в национальных интересах Украины ухудшать эту ситуацию. И тем более способствовать каким-то образом дискредитации действующего президента Республики Молдова, так как, к сожалению, альтернативой ей являются только пророSSийские силы», - отмечает генерал.

Напомним, члены комитета поддержали решение вызвать на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и начальника разведки Валерия Кондратюка.