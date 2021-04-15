Комитет по нацбезопасности рассмотрел ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, - Забродский

На комитете присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Комитет по нацбезопасности рассмотрел ноту МИД Молдовы о похищении Чауса, - Забродский
Фото: eurosolidarity.org

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где обсуждали содержание ноты МИД Республики Молдова о похищении судьи Николая Чауса, присутствовал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Сегодня во время заседания коснулись недавних событий, связанных с похищением и возможным нахождением на территории Украины судьи Чауса и причастности к этому ряда специальных служб, в частности, из Украины», - отметил Забродский.

«В СМИ появилась копия и содержание ноты Молдовы, которая была объявлена Украине. Якобы во время этой операции были задействованы транспортные средства, принадлежащие посольству Украины в Молдове, и соответствующие офицеры ГУР Министерства обороны. На оба вопроса комитет получил ряд ответов - с одной стороны от главы ГУР, с другой стороны - от представителей внешней разведки Украины», - также сообщил генерал Забродский.

Он отметил, что представители Службы внешней разведки Украины и ГУР отрицают любую причастность к этим событиям.

«Я надеюсь, к следующему заседанию, на которое принято решение пригласить главу Службы внешней разведки, мы будем знать гораздо больше. Немало информации по этому поводу циркулирует сейчас в открытых источниках», - отметил Михаил Забродский.

«Возможное последствие - это существенное ухудшение отношений с Республикой Молдова. Это наш стратегический партнер, который, кстати, прикрывает наш западный фланг и на территории которого уже находятся роSSийские войска в виде миротворческого контингента Приднестровья. Явно не в национальных интересах Украины ухудшать эту ситуацию. И тем более способствовать каким-то образом дискредитации действующего президента Республики Молдова, так как, к сожалению, альтернативой ей являются только пророSSийские силы», - отмечает генерал.

Напомним, члены комитета поддержали решение вызвать на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и начальника разведки Валерия Кондратюка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Комитет по нацбезопасности вызвал в Раду главу МИД и руководителя СВР из-за похищения судьи ЧаусаКомитет по нацбезопасности вызвал в Раду главу МИД и руководителя СВР из-за похищения судьи Чауса
Президент Молдовы дважды пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса, - СМИПрезидент Молдовы дважды пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса, - СМИ
Парламент Молдовы решил расследовать исчезновение экс-судьи ЧаусаПарламент Молдовы решил расследовать исчезновение экс-судьи Чауса
К исчезновению Чауса могут быть причастны связанные с разведкой люди - "Слидство.инфо"К исчезновению Чауса могут быть причастны связанные с разведкой люди - "Слидство.инфо"
Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению ЧаусаКулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса
МВД Молдовы задержало подозреваемого в похищении судьи Чауса, остальные уехали в УкраинуМВД Молдовы задержало подозреваемого в похищении судьи Чауса, остальные уехали в Украину
Судью-беглеца Чауса похитили в МолдовеСудью-беглеца Чауса похитили в Молдове
Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в МосквеКиев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве
Комитет Рады поддержал закон об уголовной ответственности за угрозы или насилие против медиковКомитет Рады поддержал закон об уголовной ответственности за угрозы или насилие против медиков
Комитет Рады рекомендует принять постановление об осуждении событий у ОПКомитет Рады рекомендует принять постановление об осуждении событий у ОП
Последние новости
Подгружаем последние новости