Американские корабли Roosevelt и Donald Cook не войдут в Черное море в оговоренные сроки, - СМИ

Корабли должны были пройти через Босфор и Дарданеллы 14 и 15 апреля.

Два эсминца противовоздушной обороны USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook не осуществят заход в Черное море в оговоренные сроки.

Как сообщает Hurriyet, такую информацию предоставили американские дипломатические источники турецкому Министерству иностранных дел.

Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Согласно конвенции Монтре, они могли находиться в Черном море до 4 и 5 мая соответственно.

Фото: hurriyet.com.tr

"Примечательно, что решение США отказаться от решения о переходе военных кораблей в Черное море совпало с телефонным звонком между президентом США Джо Байденом и президентом РоSSии Владимиром Путиным. В телефонном разговоре Байден выразил обеспокоенность наращиванием роSSийских войск на украинской границе и попросил его от этого отказаться. Байден также предложил встретиться с Путиным с глазу на глаз в третьей стране в ближайшие месяцы", - говорится в материале.

Издание предполагает, что отказ США от захода кораблей в Черное море может быть шагом доброй воли для уменьшения напряженности.

Напомним, 9 апреля стало известно, что США отправят в Черное море два военных корабля. Американцы предупредили Турцию о том, что их корабли планируют пройти через Босфор и Дарданеллы за две недели до этого.

14 апреля отряд кораблей Черноморского флота РоSSийской Федерации вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.

Тогда же заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что американские военные корабли планируют войти в Черное море. Заместитель министра посоветовал им держаться подальше от берегов РоSSии, а визит назвал провокацией.

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