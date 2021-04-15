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2021-04-15
Глава Кировоградской ОГА уходит в отставку
Назаренко продержался на посту менее года.
Фото: kr-admin.gov.ua
Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко уходит в отставку.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания правительства в среду.
Кабинет министров на заседании одобрил увольнение Назаренко "по соглашению сторон".
Назаренко возглавляет Кировоградскую область с августа 2020 года после того, как его предшественника Андрея Балоня поймали на взятке.
Назаренко - дипломат по образованию, но в последние годы перед назначением в Кропивницкий работал в бизнесе.