Глава Кировоградской ОГА уходит в отставку

Назаренко продержался на посту менее года.

Глава Кировоградской ОГА уходит в отставку
Фото: kr-admin.gov.ua

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко уходит в отставку.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания правительства в среду.

Кабинет министров на заседании одобрил увольнение Назаренко "по соглашению сторон".

Назаренко возглавляет Кировоградскую область с августа 2020 года после того, как его предшественника Андрея Балоня поймали на взятке.

Назаренко - дипломат по образованию, но в последние годы перед назначением в Кропивницкий работал в бизнесе.

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