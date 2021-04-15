Глава Кировоградской ОГА уходит в отставку

Назаренко продержался на посту менее года.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко уходит в отставку.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания правительства в среду.

Кабинет министров на заседании одобрил увольнение Назаренко "по соглашению сторон".

Назаренко возглавляет Кировоградскую область с августа 2020 года после того, как его предшественника Андрея Балоня поймали на взятке.

Назаренко - дипломат по образованию, но в последние годы перед назначением в Кропивницкий работал в бизнесе.