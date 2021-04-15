В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца

В финальный этап конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины прошли вр.и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, начальник Управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и Вадим Аристов - основатель "Украинской медицинской ассоциации", представитель ОО Revival Institute for Future.

Тройку финалистов в Facebook обнародовала глава Совета общественного контроля при НСЗУ Инна Иваненко. Эти кандидаты успешно прошли второй этап конкурса - собеседование в Нацагентстве по вопросам государственной службы.

Андрей Виленский ранее был главным врачом сети клиник "Добробут". В НСЗУ пришел во времена экс-руководителя этой службы Олега Петренко.

Татьяна Бойко возглавляет департамент коммуникаций почти с самого начала создания НСЗУ.

Вадима Аристова СМИ называли вероятным "провластным кандидатом" на пост главы службы. После скандала в возглавляемом Борисом Тодуровым Институте сердца, когда титушка Крысин скрывался в детской больнице, Аристов проводил в Институте "тренинги", как противодействовать журналистам и общественности. Свои "мастер-классы" Аристов давал по приглашению Тодурова.

Год назад после объявления конкурса на должность главы НСЗУ Аристов был признан кандидатом, не соответствующим изложенным в объявлении требованиям. Сейчас он успешно прошел два этапа конкурса.

"Украинская правда" пишет, что в 2015-2016 году Аристов работал независимым консультантом по реформе здравоохранения при Одесской областной государственной администрации.

"Там он, вероятнее всего, и познакомился с операционным директором группы компаний Into-Sana Дмитрием Луфером. 27 декабря Дмитрий Луфер был назначен заместителем министра здравоохранения", - пишет издание.

Напомним, что отбор на должность главы Нацслужбы здоровья объявили еще прошлой весной, но потом государство запретило все конкурсы на госслужбу из-за пандемии. После отмены этой нормы в марте был объявлен новый конкурс. В первом этапе приняли участие 13 кандидатов.

После увольнения в 2019 году Олега Петренко службу возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, потому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен был управлять службой здоровья временно, эти обязанности возложили на Оксану Мовчан. В августе прошлого года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.