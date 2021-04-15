Любченко выиграл конкурс на должность главы Налоговой и получил 5-летний контракт

Конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы выиграл Алексей Любченко.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания правительства в среду.

Любченко возглавляет Государственную налоговую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.

Кабинет министров решил освободить Любченко с должности главы ГНС с 19 апреля в связи с окончанием срока действия "карантинного" контракта и переназначить с 20 апреля сроком на 5 лет.