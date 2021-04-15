РоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - Лапутина

РоSSийские спецслужбы задолго до оккупации полуострова Крым подрывали возможности Службы безопасности Украины. Особенно активизировалась эта работа после 2008 года.

Об этом министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая с 1994 года проходила службу в антитеррористическом центре "Альфа", заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, "одним из негласных условий "Харьковских соглашений" было сокращение подразделений в структуре украинской контрразведки, которые противодействовали разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины, а также увольнение их руководителей, перевод личного состава на должности, где они не имели бы возможности принимать те или иные решения".

"Люди, которые занимали руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" роSSийскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ", - рассказала министр, отметив, что "среди них был и известный сотрудник роSSийских спецслужб Игорь Егоров, который проходит по делу генерала СБУ Валерия Шайтанова".

"Я неоднократно заявляла руководству спецподразделения, что этого нельзя делать. К тому же такое международное сотрудничество любой спецслужбы регулируется определенными процедурами. Обходя все эти процедуры, отдельные руководители в СБУ лоббировали приход роSSийских спецслужб", - отметила Лапутина.

"Я помню одно очень показательное соревнование, когда наши снайперы одержали победу над россиянами. Глава ФСБ, вручая нашему сотруднику награду, сказал: "Вы нас многому научили, спасибо". А уже в раздевалке роSSийская команда снайперов сказала нашей дословно: вашего подразделения вскоре не будет", - рассказала она.

По словам министра, "тогда никто не хотел верить, но новые тенденции не заставили себя ждать". "Руководство "Альфы" действительно начало ограничивать количество тренировок украинских бойцов, настрел, боеприпасы. Противнику уже тогда стало очевидно, что через спецназовцев можно влиять на политику безопасности в структуре украинской спецслужбы", - отметила министр по делам ветеранов.

По словам Лапутиной, определенной точкой для нее стал октябрь 2013, перед Майданом. "Проходя по коридору на Владимирской, 33, я встретила одного из генералов СБУ . В общении с коллегами он сказал: "Я же говорил, что этой страны никогда не было и не будет ...", - рассказала она.

Лапутина выразила уверенность, что "многие из тех, кто в 2000-е работал по линии разведки и противодействия роSSийским спецслужбам, может сказать, что тогда хотелось бы большего внимания и реакции со стороны руководства СБУ и государства к этим вопросам, ко всей аналитике и прогнозированию, которые мы предоставляли, ведь мы непосредственно сталкивались с циничным "лицом" представителей роSSийских спецслужб".

Напомним, в марте 2021 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.