РоSSийские боевые корабли вышли на учения в Черное море

14-15 апреля в Черное море должны войти два американских корабля.

РоSSийские боевые корабли вышли на учения в Черное море
"Адмирал Макаров"
Фото: РоSSийская газета

Отряд кораблей Черноморского флота РоSSийской Федерации вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

Как информируют росСМИ, в учебных мероприятиях также будут задействованы вертолеты и самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также большие десантные корабли вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщили в Черноморском флоте.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будут проведены 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Тогда же заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что американские военные корабли планируют войти в Черное море. Заместитель министра посоветовал им держаться подальше от берегов РоSSии, а визит назвал провокацией.

Американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт") должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.

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