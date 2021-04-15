Бывший министр экономики Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций

Экс-чиновник будет заниматься привлечением денег для инвестпроектов.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности вновь созданного ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" Тимофея Милованова.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания правительства в среду.

Милованов - это бывший министр экономики в правительстве Алексея Гончарука. Он занимал должность с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.

После отставки правительства он вернулся на пост президента Киевской школы экономики. Позже также стал внештатным советником (без зарплаты) главы Офиса президента.

Государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") было создано 31 марта 2021 года по поручению президента Владимира Зеленского.

Целью предприятия является "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".

Оно будет заниматься привлечением денег для реализации инвестиционных проектов, их финансированием, подготовкой и тому подобное.