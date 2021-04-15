Зеленский предложил вместо ОАСК создать КМОАС

Все дела временно пойдут в областной окружной суд.

ОАСК
Фото: unn.com.ua
ОАСК

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева (№5369).

Он состоит всего из трех статей:

  1. Ликвидировать Окружной административный суд города Киева.
  2. Создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.
  3. Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после публикации. В тот же день ОАСК прекратит осуществлять правосудие.

До начала работы нового городского суда дела будет рассматривать Киевский окружной административный суд, полномочия которого распространяются на Киевскую область.

ОАСК должен будет передать все судебные дела в течение 10 дней.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что Высший совет правосудия в своем консультативном заключении от 4 марта 2021 года не высказал позиции относительно поддержки или не поддержки законопроекта, отметив, что "реализация указанного законопроекта не кажется возможной до момента создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку перевод судей из ликвидированных во вновь созданные суды может происходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Ликвидация ОАСК потребует также внесения соответствующих изменений в заключительные и переходные положения закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (законопроект №5370).

Напомним, что ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры относительно избирательного процесса, принятия прохождения или увольнения с публичной службы, а также дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве.

Поскольку все эти органы находятся в Киеве, на практике ОАСК имеет чрезвычайную власть и в последние годы получил славу самого скандального суда Украины.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей являются подозреваемыми по уголовному делу о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

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