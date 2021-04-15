Санкции СНБО за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами гражданства Украины

Сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины.

Санкции СНБО за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами гражданства Украины
Фото: president.gov.ua

Одобренные Советом Нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства.

Об этом LB.ua сообщили источники в правительстве.

В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины.

В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

По словам собеседника издания, 15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности Украины.

Напомним, СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввела персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

После заседания СНБО 2 апреля Гостаможня отстранила свыше 100 сотрудников в разных регионах.

Относительно фигурантов санкционного списка был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как Службой безопасности Украины, так и другими правоохранительными органами.

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