Кабмин определился с порядком проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком

Экзамен будет проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Кабмин определился с порядком проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком
Фото: Lb.ua

Кабинет министров Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Этот порядок определяет правовые и организационные основы проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его во время выполнения своих служебных обязанностей, а также лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей и будет проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Методику и инструкции по его проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которое на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

Как отмечается, утверждение этого Порядка не только будет способствовать укреплению государственного единства, а и создавать предпосылки для карьерного роста государственных служащих.

Напомним, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на определение уровня владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который нужен для получения гражданства Украины.

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