Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."

Гаврилов по-хамски ответил в переписке дипломатов.

Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."
Фото: Крым.Реалии

Сегодня состоялось специальное онлайн-заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, на котором рассматривалась необычная военная деятельность РоSSии у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Он также опубликовал скриншот из чата в Zoom, с помощью которого проходят заседания в ОБСЕ. Из переписки понятно, что Цымбалюк инициировал проведение заседания, в котором свое участие также подтвердила представительница США.

В ответ советник роSSийского представительства Юлия Жданова написала, что руководитель делегации РФ Гаврилов "не собирается метать бисер перед...".

"Это все, что вам нужно знать о русской дипломатии в ОБСЕ", - сопроводил фото Цымбалюк.

Фото: twitter.com/YevheniiT

В комментарии "Укринформу" Цымбалюк рассказал, что делегация РФ выступила против принятия каких-либо решений.

"РоSSийская делегация четко заявила, что она выступает категорически против принятия на этом заседании каких-либо решений или утверждения каких-либо рекомендаций. И когда начались заявления в ответ на такие слова роSSийской делегации, мы увидели, что они не будут здесь, дословно, "метать бисер перед... ". Я оставляю оценку уровня дипломатичности такого заявления на усмотрение читателей", - отметил он.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде. В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее cкопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.

10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения РоSSии относительно концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Однако роSSийская сторона отказалась участвовать в заседании.

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