Степанов считает, что эпидемия ковида в Украине идет на спад

13 апреля впервые количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных.

Степанов считает, что эпидемия ковида в Украине идет на спад
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эпидемия COVID-19 в Украине начинает идти на спад, ситуация во многих регионах стабилизируется.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Эпидемия начинает идти на убыль. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из красной зоны", - отметил министр.

Он также сообщил, что уменьшился и уровень госпитализаций. Так, по его словам, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тыс. пациентов меньше, чем на позапрошлой.

"Также мы видим снижение количества заболевших", - добавил Степанов.

Глава Минздрава поблагодарил врачей, которые спасли множество жизней, несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья.

"Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией", - отметил министр здравоохранения.

При этом он напомнил, что некоторые регионы, в частности, Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной зоне" повышенной эпидемической опасности, и ситуация там остается сверхсложной.

Напомним, вчера Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Национальная академия наук заявила, что нынешняя волна эпидемии прошла пик.

За прошедшие сутки, 13 апреля, в Украине провели 54 353 ПЦР-тестирования и обнаружили 14 553 новых случая ковида.

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