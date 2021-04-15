В сирийских лагерях остается около 40 украинских женщин и детей, - HRW

Большинство из 40 украинцев - дети, некоторым из них не больше двух лет.

В сирийских лагерях остается около 40 украинских женщин и детей, - HRW
Фото: hrw.org

В лагерях на северо-востоке Сирии незаконно содержатся около 40 украинских женщин и детей. Они находятся среди почти 43 тысяч иностранцев, связанных с экстремистской вооруженной группировкой "Исламское государство", которых удерживают региональные власти Сирии.

Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Human Rights Watch.

В HRW добавили, что из 40 украинцев - дети, некоторым из них не больше двух лет.

Отмечается, что никто из них не был в суде, не состоял под следствием и не был осужден за какое-либо преступление.

По данным независимой украинской группы журналистов и активистов "Дети в Сирии и Ираке", которая следит за этим вопросом, по состоянию на апрель в лагере Аль-Хол содержатся 8 украинских женщин и 19 детей, а в лагере Родж - 2 украинки и 11 детей.

Активисты заявили, что всех задержанных содержат в невыносимых условиях. Трое из задержанных женщин и один ребенок имеют инвалидность, у одной женщины - острое заболевание почек, один ребенок и одна женщина с осколочными ранениями, еще у одного ребенка - тяжелая инфекция десен. Активисты также сообщили, что задержанные живут в постоянном страхе и боятся за свое здоровье и безопасность.

"Украинское правительство репатриировало с северо-востока Сирии только девять граждан Украины, двух женщин и семерых детей. Правительство должно сотрудничать с местными властями в целях репатриации остальных граждан Украины. Детей, находящихся в лагерях со своими матерями, следует репатриировать вместе, соблюдая права детей на единство семьи", - заявили в Human Rights Watch.

Сообщается, что в письме от 25 марта 2021 года Human Rights Watch призвала министра иностранных дел Дмитрия Кулебу принять безотлагательные меры по оказанию помощи и репатриации украинских женщин и детей. HRW также направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с той же просьбой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Боррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границахБоррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границах
В отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУВ отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ
Ассоциации по защите прав женщин собирают подписи за отставку президента Евросовета из-за "Софагейта"Ассоциации по защите прав женщин собирают подписи за отставку президента Евросовета из-за "Софагейта"
Государства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границахГосударства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границах
Женщина из фейка о "распятом мальчике" до сих пор настаивает на правдивости этой историиЖенщина из фейка о "распятом мальчике" до сих пор настаивает на правдивости этой истории
ОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с УкраинойОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с Украиной
Украинский военный получил ранение около ЛуганскогоУкраинский военный получил ранение около Луганского
РоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый домРоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый дом
В украинских городах возобновились протесты против жесткого карантинаВ украинских городах возобновились протесты против жесткого карантина
Зеленский уволил шестерых украинских пословЗеленский уволил шестерых украинских послов
Последние новости
Подгружаем последние новости