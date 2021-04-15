Оккупанты дистанционно минируют дорожный коридор в КПВВ "Майорское"

РоSSийско-оккупационные войска перешли к существенному обострению ситуации в сфере безопасности в пределах гуманитарных дорожных коридоров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, вчера около 5:00 пограничный наряд, выполнявший задачи в пределах гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", обнаружил полет БПЛА противника. В дальнейшем с помощью БПЛА противник совершил дистанционное минирование местности, установив противопехотную мину ПОМ-2 непосредственно в пределах контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Благодаря фиксированию пограничным нарядом пролета БПЛА, место установки мины удалось вовремя выявить и изолировать. Безопасность перемещения по дорожному коридору восстановлена - мина обезврежена инженерно-саперными подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что применение оккупантами противопехотных мин в пределах КПВВ ставит под угрозу жизнь не только пограничников, но и гражданского населения.

"Как известно, фактический пропуск граждан через линию разграничения в дорожном коридоре «Горловка - Бахмут» по вине оккупантов не производится. В то же время через контрольный пункт передвигаются жители прифронтовых населенных пунктов, безопасность которых и была поставлена под угрозу пророSSийскими боевиками", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с начала года на Донбассе оккупанты 6 раз применяли запрещенные мины ПОМ-2, один человек погиб.