РоSSия делает все более серьезные попытки подрывной деятельности относительно США . Об этом в ходе слушаний по глобальным угрозам в комитете американского Сената по разведке в среду сообщила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Гейнс.

"По нашей оценке, Москва продолжит прибегать к различным тактикам, чтобы подорвать влияние США и разрушить альянсы западных стран", - сказала Эврил Гейнс.

В разведке отмечают, что РоSSия не хочет прямого конфликта с США , но роSSийские официальные лица давно считают, что Вашингтон стремится ослабить РоSSию.

"Москва будет использовать целый ряд инструментов для достижения своих целей, включая операции с использованием наемников, убийства и продажу оружия. Она также будет использовать, как мы уже публично сообщали, новое оружие и кибер-возможности для угрозы Соединенным Штатам и их союзникам, и осуществлять злонамеренные кампании, в том числе и на выборах в США , чтобы подорвать наши позиции в мире, посеять разногласия и повлиять на процесс принятия решений в США ", - приводит слова директора национальной разведки США "Голос Америки".

По оценкам Эврил Гейнс, РоSSия становится все более искусной в использовании своих технических возможностей "для развития асимметричного ответа в военной сфере, а также в киберпространстве, чтобы дать себе возможность дать отпор и заставить Соединенные Штаты подчиняться их интересам".

Напомним, ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, в декабре прошлого года признала факт мощной кибератаки, в результате которой были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты компании выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.

14 декабря стало известно, что роSSийские хакеры, связанные со Службой внешней разведки, взломали системы Министерства финансов США . Считается, что кибершпионы проникли в систему, спрятав вредоносный код в обновления, выпущенные ИТ-компанией SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах. Власти США опасаются, что из-за этой схемы в опасности могут быть и другие правительственные учреждения страны.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит на хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая, как утверждает газета, работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти назвали обвинения безосновательными.