Украина созывает внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ, - Арестович

Украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ.

Украина созывает внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ, - Арестович
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

В результате переговоров ТКГ 14 апреля на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Дата заседания пока не согласована ОБСЕ.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает "Интерфакс-Украина".

"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача - разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович по итогам переговоров ТКГ.

По словам спикера, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должна согласовать ОБСЕ".

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, вроде бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границ сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде. В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинским границам. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.

10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать пояснения РоSSии относительно концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Однако роSSийская сторона отказалась принимать участие в заседании.

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