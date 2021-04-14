Президент лишил гражданства трех человек, вероятно причастных к контрабанде, - источники

Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Президент лишил гражданства трех человек, вероятно причастных к контрабанде, - источники
Фото: president.gov.ua

Одобренные Советом Нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства.

Об этом LB.ua сообщили источники в правительстве.

В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

По информации агентства РБК-Украина, президент Владимир Зеленский уже подписал указ о лишении их гражданства Украины. Амирханян официально в списке санкций не значится, однако он также якобы причастен к контрабандной деятельности и поэтому попал в поле зрения СБУ.

По словам собеседника LB.ua, 15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности Украины.

Напомним, СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввела персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

После заседания СНБО 2 апреля Гостаможня отстранила свыше 100 сотрудников в разных регионах.

Относительно фигурантов санкционного списка был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как Службой безопасности Украины, так и другими правоохранительными органами.

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