Мэр Славянска просит распустить горсовет и создать военно-гражданскую администрацию

В городе до сих пор не принят бюджет на 2021 год

?Мэр Славянска просит распустить горсовет и создать военно-гражданскую администрацию
Вадим Лях
Фото: Скріншот відео

Мэр Славянска Вадим Лях просит создать на территории города военно-гражданскую администрацию, распустить горсовет и назначить внеочередные местные выборы.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Лях отметил, что с этим предложением он письменно обратился к главе Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павлу Кириленко.

Лях пояснил, что в горсовете последние пять месяцев постоянно саботируют его работу. Он уточнил, что этим саботажем занимаются в Славянском горсовете депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

По словам мэра, с 1 января по 31 марта уже было проведено пять сессий горсовета, второе пленарное заседание 4-й сессии он был вынужден четыре раза переносить из-за отсутствия достаточного количества депутатов вышеупомянутых партий. Поэтому в Славянске до сих пор не принят бюджет города на 2021.

"Проект бюджета выносили на рассмотрение постоянными комиссиями городского совета 14 раз, он рассматривался на двух пленарных заседаниях совета, но так и не был принят большинством от общего состава совета", - сказал мэр.

Напомним, в ноябре прошлого года Вадим Лях от "Оппозиционного блока" победил на выборах городского главы Славянска. Во втором туре за него отдали голоса 58,8%. Он возглавляет город с 2015 года, до него мэром была печально известная Неля Штепа, во времена председательства которой город захватили пророSSийские вооруженные формирования во главе с террористом Гиркиным.

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