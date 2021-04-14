РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны

Общее количество личного состава ВС на границе с Украиной с 20 апреля должен увеличиться до 110 тыс. человек.

РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны
Кирило Буданов
Фото: uk.wikipedia.org

Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Цель (РоSSии - ред.) - сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы", - сказал Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он рассказал, что, по оценкам ГУР Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.

Во-первых, это может быть демонстрация силы у госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера. Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины. Третьим вариантом является провокация подразделений объединенных сил Украины в реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с последующим обвинением Украины в нарушении имеющихся договоренностей.

Буданов отметил, что система управления противника функционирует в усиленном режиме, а в марте ВС РФ усилили разведку на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала роSSийской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, истинная цель которого - проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения", - добавил начальник ГУР.

По его словам, на начало марта вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы РФ в составе двух армий ВВС и противовоздушной обороны (ПВО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях. Общая численность развернутой группы составляла 89 тысяч человек.

Ориентировочно завершение развертывания полного состава сил и средств РФ ожидается до 20 апреля.

"Общее количество личного состава с 20-го числа должно увеличиться до 110 тыс. человек", - отметил Буданов.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

Представитель США в ОБСЕ отметил, что действия РФ не являются обычными военными учениями, а Украина не зря обеспокоена.

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