Главой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса Мудрак

Одной из главных задач она назвала формирование новой стратегии работы фонда.

Главой Украинского культурного фонда назначена Лариса Мудрак.

Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины №271 подписан 14 апреля 2021 года.

"Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие - это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерно, и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов»", - прокомментировала свое назначение Мудрак.

Главными задачами на посту новая глава УКФ назвала: стабилизацию, профессионализм и открытость работы Наблюдательного совета; формирование новой стратегии работы фонда, ведь нынешняя действует до 2021 года; содействие совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Лариса Мудрак - политическая и общественная деятельница. Была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины.

Много лет работала в медиасфере. Заслуженная журналистка Украины. Лауреат общенациональной программы "Человек года" в номинации "Журналист года в области печатных СМИ ". Представляла Украину в руководящем Комитете Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества. Принимала активное участие во многих культурных проектах. В частности была волонтером становления крупнейшей в Украине культурной институции "Мистецький Арсенал".

Сегодня Лариса Мудрак - президент в Win Win Communication и СЕО в Family Business Network Ukraine, вице-президент Ассоциации благотворителей.

Напомним, 9 апреля глава наблюдательного совета УКФ, гендиректор - художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Михаил Захаревич сложил полномочия по собственному желанию. Он был назначен в начале февраля.

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда. 24 марта Наблюдательный совет УКФ принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора.

31 марта Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило и.о. исполнительного директора УКФ Ирину Осадчую.

В начале апреля деятели культуры обратились к президенту с требованием прекратить давление на культурные институции. Подписанты письма "возмущены превращением конкурсов на замещение должностей руководителей на имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а "побеждает" предварительно согласованный.