Украинский вице-премьер посетил возвращенный Азербайджаном город в Нагорном Карабахе

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в понедельник посетил азербайджанский город Агдам, почти 30 лет находившийся под контролем так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

Об этом сообщило азербайджанское издание Trend.

"Я поздравляю вас. Вы находитесь на освобожденной земле, и я у вас в гостях. Цель моей поездки с делегацией - предложить руку помощи Азербайджану в восстановлении территорий, а также поделиться опытом. Мы приехали в страну, которая является нашим другом и партнером, и у нас есть чем поделиться", - цитирует Резникова издание.

Он сказал, что Украина поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.

"Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана. Считаем, что никто не имеет права изменять границы, установленные и признанные на международном уровне. Мы всегда будем на вашей стороне. Считаем, что на сегодняшний день у нас есть направления для взаимодействия и партнерства", - добавил Резников.

Напомним, что в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которой не признало международное сообщество.

Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х.