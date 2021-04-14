Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины

Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины

Кабинет министров одобрил указ Президента о введении в действие решения СНБО "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины". Как передает Укринформ, правительство одобрило указ с доработкой в ??однодневный срок на заседании 14 апреля.

Согласно тексту пояснительной записки, стратегия развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) определяет цели и основные направления государственной военно-промышленной политики, текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК. Вместе с этим, стратегия определяет приоритеты развития оборонно-промышленного комплекса и задачи и направления его реформирования.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приоритеты и цели стратегии определены с учетом актуальных угроз. В частности, важными пунктами стратегии является управление качеством продукции по стандартам НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через различные финансовые и экономические механизмы.

"Мы хотим, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс стал еще более инновационным, открытым и в то же время менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами. Я считаю, что утверждение такой стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной продукцией украинского производства", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

МинПром по материалам Укринформ

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