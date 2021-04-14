Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на завтра

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания в 16 часов 15 апреля.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады в Twitter .

В повестке дня указаны 15 вопросов, в том числе об уголовной ответственности за ложь в декларациях или отказ от декларирования. Также депутаты рассмотрят закон о конституционной процедуре, заключение в отношении которого недавно Украине направила Венецианская комиссия.

Кроме этого, парламент должен рассмотреть закон о развитии института старост.

Фото: Верховная Рада

Напомним, что два внеочередных заседания состоялись в Раде вчера. В дежурном режиме голосовать за законы невозможно до окончания рассмотрения поправок в Земельный кодекс. Из 3000 поправок осталось более тысячи.

О том, как депутаты голосовали на двух внеочередных заседаниях, читайте в материале LB.ua "Рада по-новому: закрытый буфет и кварцевание".