Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии завтра приедут в Киев

Министры иностранных дел Эстонии (Эва-Мария Лийметс), Латвии (Эдгарс Ринкевичс) и Литвы (Габриелюс Ландсбергис) 15 апреля посетят Киев по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министры обсудят "практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления взаимодействия в сфере безопасности, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - сообщили на странице МИД в Facebook.

На прошлой неделе Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

После этого Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия поддерживает идею предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Он отметил, что Альянс должен оценить возможность предоставления Украине ПДЧ на фоне концентрации роSSийских вооруженных сил на границе.