Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии завтра приедут в Киев

Министров пригласил Дмитрий Кулеба.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии завтра приедут в Киев

Министры иностранных дел Эстонии (Эва-Мария Лийметс), Латвии (Эдгарс Ринкевичс) и Литвы (Габриелюс Ландсбергис) 15 апреля посетят Киев по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министры обсудят "практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления взаимодействия в сфере безопасности, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - сообщили на странице МИД в Facebook.

На прошлой неделе Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

После этого Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия поддерживает идею предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Он отметил, что Альянс должен оценить возможность предоставления Украине ПДЧ на фоне концентрации роSSийских вооруженных сил на границе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на завтраРазумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на завтра
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемыйВ деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемый
Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КСГолосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КС
Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам МайданаБывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Министр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в КиевеМинистр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в Киеве
В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерностиВ Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности
В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗВ "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ
Киевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройстваКиевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройства
"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой
Последние новости
Подгружаем последние новости