Турчинов: в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов не согласен с мнением президента Владимира Зеленского о том, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с потерями наших воинов. Об этом говорится в заявлении Турчинова, обнародованном на сайте "Европейской солидарности".

"Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы один небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед наши позиции. РоSSию очень раздражала эта тактика, которую они назвали "ползучим наступлением".

Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненны и неоправданны потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают роSSийские снайперы и убивает вражеская артиллерия", - заявил Турчинов.

По его мнению, с нового года во время перемирия ВСУ понесли потерь больше, чем освобождая любой населенный пункт.

"В последнее время руководители Украины, как мантру, повторяют, что не собираются военным путем освобождать ни метра нашей земли. Видимо, чтобы в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись ... К сожалению, все это доказывает, что сегодня главный приоритет действующей власти - не защита и освобождение страны, а самосохранение", - считает Турчинов.