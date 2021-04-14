Президент Молдовы дважды пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса, - СМИ

Санду несет самые большие репутационные и рейтинговые потери из-за сложившейся ситуации.

Президент Молдовы дважды пыталась связаться с Зеленским из-за похищения Чауса, - СМИ
Фото: Офіс президента України

Президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за похищения экс-судьи Николая Чауса, но ей не удалось этого сделать "не по вине молдавской стороны".

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на докладную записку посла Украины Марка Шевченко, которую молдавским журналистам слил местный политик Ренато Усатый. Откуда он взял этот документ, политик не сказал.

Посол Украины якобы докладывал МИД Украины, что 9 апреля государственный секретарь министерства иностранных дел Молдовы Думитру Соколан передал ему ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка. Следователи хотели обыскать автомобиль посольства, закрепленный за Сметанюком.

Госсекретарь МИД Молдовы также сообщил послу, что Санду безуспешно пыталась связаться с Зеленским.

Он подчеркнул, что Санду несет самые большие репутационные и рейтинговые потери от сложившейся ситуации. У нее нет возможности повлиять на "позицию органов исполнительной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, которые продолжают находиться под контролем назначенцев [экс-президента] Додона и остаются под влиянием роSSийских чиновников".

"Создается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их роSSийские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", - пишет Шевченко.

Также, по словам посла, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, похоже, удалось убедить молдавских коллег в том, что "похищение гражданина Украины Чауса было совершено злоумышленниками, а не представителями государственных органов Украины".

Стороны сошлись во мнении о необходимости расследовать похищение в рамках совместной межгосударственной комиссии.

Напомним, что Чаус в последние годы жил в Молдове, скрываясь от украинского правосудия. Украина добивалась его экстрадиции по подозрению в получении $150 тыс. взятки.

В 2016 году в Украине судьи имели иммунитет от уголовного преследования, что дало Чаусу возможность бежать за границу. Судью лишили неприкосновенности и освободили от должности уже после побега.

В начале апреля 2021 года Чауса похитили неизвестные в центре Кишинева.

Где он находится сейчас, неизвестно. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, - возможно, украинцы.

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