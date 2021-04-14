Притула хочет отставки лидера "Голоса" и готов сам возглавить партию

"Человек год проработал, партия идет не туда".

Притула хочет отставки лидера "Голоса" и готов сам возглавить партию
Фото: facebook.com/kira.rudik

Шоумен Сергей Притула считает, что глава партии "Голос" Кира Рудик должна уйти с этой должности, и не против сам занять ее.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Я всячески поддерживал руководство партии и на вопросы людей из ячеек, нет ли у меня желания возглавить партию, говорил: у нас есть глава и мы ее должны поддерживать, она справится и т.д. А сейчас человек год проработал, партия идет не туда" , - заявил Притула.

Он считает, что Рудик создала партии огромные проблемы и ставит под угрозу само ее существование.

"Когда глава партии начинает рассказывать о каких-то возможных коалиционных историях со "Слугами"- сорри, это немного не то, под чем мы подписывались, когда заходили на борт корабля под названием "Голос". Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других людей в партии", - сказал Притула.

Он добавил, что готов возглавить партию, но должность для него не является самоцелью.

"Люди у меня спрашивали: у тебя есть желание возглавить партию, если мы решим на съезде переизбрать руководство? Я сказал, что амбиция у меня есть и я не буду этого отрицать. Но если кто-то будет считать, что фигура Притулы достаточно контроверсийна, что я не потяну партию и мне лучше быть на других позициях, - вопросов нет. Выберите любого другого функционера, к которому есть доверие партийцев", - сказал Притула.

Он также рассказал, что в конце 2020 года после местных выборов просил Рудик о назначении руководителем киевской ячейки партии "Голос". Она ему отказала.

"До 25 октября я был востребован и диалог был активен. После этого я прождал месяц-полтора, когда мне будут нарезать какие-то задачи. В предвыборный период построили грандиозные планы, и я должен был ездить по регионам и их развивать. Ведь, будем откровенны, и тогда и сейчас в партии "Голос" я - самое узнаваемое лицо... Но какого-то разговора я так и не дождался, поэтому инициировал его сам в декабре. Результат - мне отказали возглавить киевский центр", - сказал он.

После этого общения с Рудик перешло в формат онлайн в политсовете, а через некоторое время Притулу вообще исключили из политсовета.

Сейчас он остается в "Голосе" как рядовой член партии.

Напомним, что на выборах мэра Киева Сергей Притула занял третье место, за него проголосовали 56,9 тыс. избирателей (7,87%). После проигрыша Притула сказал, что будет готовиться к выборам в Верховную Раду.

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