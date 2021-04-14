Кличко призвал центральные власти к единству из-за угрозы вторжения РоSSии

Мэр Киева призвал граждан не бояться.

Кличко призвал центральные власти к единству из-за угрозы вторжения РоSSии
Фото: kiev.klichko.org

Украинцы должны не бояться, центральная и местная власть - быть едиными, а политики отложить споры в условиях внешней угрозы. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он обнародовал заявление Ассоциации городов Украины относительно концентрации войск РоSSийской Федерации на границах нашего государства.

Кличко призвал украинцев не бояться, не верить неправдивой информации и не распространять ее.

«Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан. Спровоцировать внутреннее противостояние. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами - правда, поэтому нас поддерживает весь мир», - подчеркнул Кличко.

Также Кличко обратился к центральной власти.

«Центральная и местная власть должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы должны вспомнить события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить «русский мир». Сегодня время вновь продемонстрировать нашу силу. Силу единства. Со своей стороны, мы - представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры для защиты нашей страны. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов», - отметил он.

Лидер партии «УДАР», обращаясь к политикам, призвал их оставить партийные споры.

«Ассоциация городов Украины призывает представителей политических сил отбросить все противоречия и продемонстрировать общую позицию, мы должны отложить свои партийные флаги для защиты главного флага - флага Украины. Мы верим в силу украинской армии. Мы доверяем украинским дипломатам. Мы помним, что те, кто стоят на переднем крае, требуют крепкого тыла. Поэтому наша задача сегодня обеспечить сильный тыл нашим воинам и дипломатам. Сегодня время объединяться. Объединяться, чтобы выстоять. Объединяться, чтобы победить. Слава Украине», - подытожил Кличко.

Как сообщалось ранее, РоSSия продолжает наращивать ударную группировку войск у украинских границ. В последнее время уровень угрозы со стороны роSSийской армии только растет. На действия РоSSии отреагировали страны Европейского Союза и США.

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