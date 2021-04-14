СБУ "не располагает подтвержденными данными" о роSSийском паспорте у победителя выборов в Раду Аксенова

Новый депутат может вскоре получить свой мандат.

СБУ "не располагает подтвержденными данными" о роSSийском паспорте у победителя выборов в Раду Аксенова
Фото: mrd.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что не располагает подтвержденными данными о том, что мэр Доброполья Андрей Аксенов, который выиграл выборы в Верховную Раду в округе №50, действительно имеет роSSийский паспорт.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко в ответ на депутатское обращение Владимира Арьева из "Европейской солидарности".

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РоSSийской Федерации СБ Украины в настоящее время не располагает", - говорится в документе, который Арьев выложил в фейсбуке.

СБУ также сообщила, что расследует уголовное дело о проведении "референдума ДНР" в Добропольском районе, но подозрение Аксенову, который в 2014 году был поселковым головой одного из населенных пунктов этого района, не вручали.

Напомним, что Аксенов выиграл довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе №50 в Донецкой области. Он получит мандат Руслана Требушкина, который по итогам местных выборов в октябре стал мэром Покровска.

Аксенов ранее дважды избирался Новодонецким поселковым головой в 2008 году и 2010 году, а с 2015 года дважды выигрывал выборы мэра Доброполья.

В 2014 году Аксенов был причастен к организации "референдума ДНР" в Новодонецком. После начала войны Аксенов будто бы бежал в оккупированный Крым и получил там роSSийский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).

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