Боевики на Донбассе удерживают 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих, - Денисова

258 граждан числятся пропавшими без вести на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Боевики на Донбассе удерживают 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих, - Денисова
Фото: Макс Левин

Контролируемые Россией силы удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд, передает Радио Свобода.

По данным Денисовой, 258 граждан числятся пропавшими без вести на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Омбудсмен добавила, что РоSSия по политическим мотивам преследует 133-х граждан Украины, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах лишения свободы в РоSSии и в оккупированном ею Крыму.

В феврале Людмила Денисова заявляла, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Россией заморожены из-за позиции роSSийской власти. По ее словам, РоSSия привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений. Тогда омбудсмен рассказала, что с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло, и на конец января составило 267 человек.

16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных в обход Трехсторонней контактной группы. 20 января Людмила Денисова сообщила, что с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, которые незаконно удерживаются боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех человек.

В МИД отметили, что РоSSия решила передать удерживаемых не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку - главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ. Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что РоSSийская Федерация и депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

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