Танковые резервы и артиллерия ВСУ отработали маневры на админгранице с Крымом

Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника. По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой введен танковый резерв и противотанковая артиллерия", - сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметил командующий, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Вместе с тем, по словам командующего, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычен, потому что военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ранее в апреле ВСУ провели учения по противодействию морскому десанту условного противника. В тренировке приняли участие экипажи боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащие десантно-штурмовых войск.