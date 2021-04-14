Заявление США в ОБСЕ: действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, Украина недаром обеспокоена

"Сейчас в РоSSии на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. РоSSия перебросила 15-25 тыс. военных в Крым и ближе к границам Украины".

Соединенные Штаты Америки считают сомнительными предположения о том, что роSSийская активность на границе с Украиной связана с военными учениями "Запад" из-за времени, расположения и состава задействованных роSSийских сил.

Об этом говорится в обнародованном заявлении представителя США в ОБСЕ .

"Особо отметим, что РоSSия указала в своем анонсе, что "Запад" состоится 10-16 сентября на полигонах Западного военного округа. Его связь с текущей деятельностью маловероятна, даже при рассмотрении возможных изменений в планах учений", - говорится в нем.

США считают, что Украина недаром обеспокоена этой деятельностью.

"И в 2008-м, и в 2014-м РоSSия аналогичным образом концентрировала свои силы перед тем, как начать военные операции против Грузии и Украины. Вот уже несколько месяцев РоSSия использует заявления для обнародования ложного нарратива, что широкомасштабная украинская военная операция была очевидной. Такой эскалации со стороны Украины не наблюдалось", - добавили в заявлении.

РоSSия нарушила Венское соглашение о военной деятельности от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Оно предусматривает, что государства-члены должны ежегодно делиться информацией об их военных силах касательно военной организации, личного состава и систем вооружения.

"Сейчас в РоSSии на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. РоSSия перебросила 15-25 тыс. военных в Крым и ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты и средства ПВО. ...В Крыму, по нашим оценкам, численность военных РоSSии составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы ПВО, как С-400, истребители и крылатые ракеты. Вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года РоSSия значительно увеличила численность войск и разместила десятки тысяч военных, повторно активировала подразделения, обновила базы и разместила более мощные наземную, воздушную и противовоздушную оборону", - добавили в отчете.

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее cкопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

C марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.