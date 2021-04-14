Степанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 6,5 млрд гривен из бюджетной программы медгарантий заберут на приобретение вакцин от ковида не навсегда.

На своей странице в Facebook он написал, что эту сумму хотят временно перевести с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин.

"Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев имеет обязательства вернуть соответствующую сумму обратно", - написал он.

Минздрав при формировании госбюджета просил 15,1 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, но выделили только 4 млрд. В апреле Украина заключила рамочное соглашение с Pfizer о покупке 10 млн доз, но денег на это в выделенном бюджете уже не хватит. Народный депутат, член профильного комитета парламента Ольга Стефанишина в комментарии LB.ua объяснила, что рамочное соглашение (которое на самом деле не обязывает к купле-продаже) было заключено именно из-за нехватки средств. После того, как примут решение о перераспределении денег на вакцины, сможет состояться покупка.

Стефанишина также отметила: такое перераспределение средств может означать, что их "фактически надо будет забирать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению ковида и дополнительных выплат медикам", объяснила нардеп. Сейчас дефицит медотрасли уже составляет 100 млрд гривен, и именно из дефицитной медпрограмы министерство решило забрать еще 6,5 млрд. Между тем бюджеты на строительство дорог и на финансирование МВД не сокращаются.

7 апреля Степанов заявил, что министерству нужно 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса. "Отдельное обращение в Министерство финансов: мы уже проводили совещание под председательством премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - заявил он.