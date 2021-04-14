Степанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временно

По словам министра, Минфин должен вернуть всю сумму в течение трех месяцев.

Степанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временно
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 6,5 млрд гривен из бюджетной программы медгарантий заберут на приобретение вакцин от ковида не навсегда.

На своей странице в Facebook он написал, что эту сумму хотят временно перевести с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин.

"Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев имеет обязательства вернуть соответствующую сумму обратно", - написал он.

Минздрав при формировании госбюджета просил 15,1 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, но выделили только 4 млрд. В апреле Украина заключила рамочное соглашение с Pfizer о покупке 10 млн доз, но денег на это в выделенном бюджете уже не хватит. Народный депутат, член профильного комитета парламента Ольга Стефанишина в комментарии LB.ua объяснила, что рамочное соглашение (которое на самом деле не обязывает к купле-продаже) было заключено именно из-за нехватки средств. После того, как примут решение о перераспределении денег на вакцины, сможет состояться покупка.

Стефанишина также отметила: такое перераспределение средств может означать, что их "фактически надо будет забирать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению ковида и дополнительных выплат медикам", объяснила нардеп. Сейчас дефицит медотрасли уже составляет 100 млрд гривен, и именно из дефицитной медпрограмы министерство решило забрать еще 6,5 млрд. Между тем бюджеты на строительство дорог и на финансирование МВД не сокращаются.

7 апреля Степанов заявил, что министерству нужно 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса. "Отдельное обращение в Министерство финансов: мы уже проводили совещание под председательством премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - заявил он.

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