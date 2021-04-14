Боррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границах

Встреча состоялась в Брюсселе.

Боррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границах
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Глава дипломатии ЕС Хозеп Боррель во вторник, 13 апреля, провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого обсуждал с ним Украину.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), передает "Интерфакс-Украина".

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) и заместитель главы (Еврокомиссии) Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу длительного крупного наращивания роSSийских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму", - говорится в коммюнике ЕВС.

Стороны также говорили о продолжении совместной работы по стабилизации ситуации в Афганистане и обменялись мнениями о затянувшемся кризисе в Эфиопии. Оба коснулись ситуации в Иране и состояния дискуссий о возвращении Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе до полной реализации.

"Высокий представитель и госсекретарь Блинкен договорились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Брюсселе с госсекретарем США встретился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Энтони Блинкен заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором выразил обеспокоенность из-за накопления войск РоSSии в оккупированном Крыму и на границах с Украиной и призвал РоSSию к деэскалации напряжения.

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