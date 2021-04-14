НАН заявила о прохождении пика третьей волны коронавируса

Национальная академия наук заявила, что нынешняя волна эпидемии в Украине прошла пик, подтвердив тем самым вчерашние слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля.

"За неделю 7.04-13.04.2021 г. в Украине был пройден пик количества новых заражений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов (рис.36) показывает, что период плато пройден и началось снижение", - сказано в нем.

Снижение количества новых заражений происходит в более чем половине областей Украины.

Начало снижения летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

По количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период, хотя наполненность коек еще может расти некоторое время.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 0,99.

Академия наук также подтвердила, что третья волна эпидемии в Украине связана с британским штаммом B.1.1.7. Уже в феврале 2/3 всех секвенированных образцов вируса были именно этим штаммом.

Напомним, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали почти 1,9 млн случаев коронавирусной болезни, умерли 37,8 тыс. человек. За последние сутки болезнь подтвердили у 14 553 человек, умерли 467 больных.

Нынешняя волна коронавируса в Украине началась в начале февраля.