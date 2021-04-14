В Конгрессе США осудили агрессивные действия РоSSии

"Мы согласны с администрацией, что Кремль должен столкнуться с серьезными последствиями, если и дальше будет усиливать напряжение".

Группа поддержки Украины в Палате представителей США , куда входят конгрессмены из обеих партий, обнародовала заявление по поводу аккумуляции роSSийских войск на границе с Украиной. С обращением выступили конгрессмены Марси Каптур, Майк Квигли и Брайан Фицпатрик, передает Голос Америки.

"Мы глубоко обеспокоены аккумуляцией роSSийских сил в оккупированных регионах Украины и рядом с ними. Мы решительно осуждаем незаконную войну РоSSии против Украины, которая привела к смерти более 14 тысяч невинных людей и продолжает подрывать трансатлантическую безопасность", - говорится в заявлении.

Конгрессмены отметили, что гордятся увеличением помощи Украине с 250 до 275 миллионов долларов в 2021 фискальном году, а также принятием законодательства с обязательными санкциями против роSSийского газопровода "Северный поток-2".

"Мы согласны с администрацией, что Кремль должен столкнуться с серьезными последствиями, если и дальше будет усиливать напряжение и свою агрессию против Украины. Мы и в дальнейшем будем увеличивать цену роSSийской длительной агрессии усилением санкций и блокированием строительства "Северного потока-2". Защитники свободы со всего мира стоят рядом с украинскими союзниками", - добавили в своем заявлении конгрессмены.

Накануне на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США .