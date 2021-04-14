В Конгрессе США осудили агрессивные действия РоSSии

"Мы согласны с администрацией, что Кремль должен столкнуться с серьезными последствиями, если и дальше будет усиливать напряжение".

В Конгрессе США осудили агрессивные действия РоSSии
Фото: betterworldcampaign.org

Группа поддержки Украины в Палате представителей США, куда входят конгрессмены из обеих партий, обнародовала заявление по поводу аккумуляции роSSийских войск на границе с Украиной. С обращением выступили конгрессмены Марси Каптур, Майк Квигли и Брайан Фицпатрик, передает Голос Америки.

"Мы глубоко обеспокоены аккумуляцией роSSийских сил в оккупированных регионах Украины и рядом с ними. Мы решительно осуждаем незаконную войну РоSSии против Украины, которая привела к смерти более 14 тысяч невинных людей и продолжает подрывать трансатлантическую безопасность", - говорится в заявлении.

Конгрессмены отметили, что гордятся увеличением помощи Украине с 250 до 275 миллионов долларов в 2021 фискальном году, а также принятием законодательства с обязательными санкциями против роSSийского газопровода "Северный поток-2".

"Мы согласны с администрацией, что Кремль должен столкнуться с серьезными последствиями, если и дальше будет усиливать напряжение и свою агрессию против Украины. Мы и в дальнейшем будем увеличивать цену роSSийской длительной агрессии усилением санкций и блокированием строительства "Северного потока-2". Защитники свободы со всего мира стоят рядом с украинскими союзниками", - добавили в своем заявлении конгрессмены.

Накануне на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

А президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором выразил обеспокоенность из-за аккумуляции войск РоSSии в оккупированном Крыму и на границах с Украиной и призвал РоSSию к деэскалации напряжения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Блок рекламы


Похожие новости
Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"
МИД прокомментировал отказ РоSSии сотрудничать с ОБСЕМИД прокомментировал отказ РоSSии сотрудничать с ОБСЕ
Государства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границахГосударства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границах
Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSииБлинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSии
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
В Госдуме фюрера РФ заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕВ Госдуме фюрера РФ заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕ
Эрдоган отказался признавать "присоединение" Крыма к РоSSииЭрдоган отказался признавать "присоединение" Крыма к РоSSии
Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАПУкраина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП
ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"
У Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - BloombergУ Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости