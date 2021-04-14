На протяжении прошедших суток на Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

На протяжении прошедших суток на Донбассе погиб украинский военный, трое ранены
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 13 апреля, в зоне боевых действий на востоке Украины было зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В результате действий оккупантов погиб украинский военный, трое ранены, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Пивденного, роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а около поселков Зайцево и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорска БПЛА противника пересек линию разграничения и совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, роSSийские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 14 апреля, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от Светлодарска враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Майорска враг совершил дистанционное минирование из автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Как сообщалось, вчера на Донбассе погиб старший солдат Алексей Мамчий из Черновцов.

Его младший брат Станислав Мамчий также воевал и погиб в 2016 году на блокпосту около Авдеевки во время минометного обстрела. Указом президента Украины № 511/2016 от 19 ноября 2016 года "за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга" был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

В связи с тем, что за два дня на фронте погибли двое военных из Черновицкой области, в регионе объявлен двухдневный траур.

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