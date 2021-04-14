Зеленский утвердил стратегию деятельности Представительства президента в Крыму

Стратегия определяет приоритетные направления работы Представительства президента Украины в Крыму в связи с временной оккупацией РФ Крыма и Севастополя.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", которым утвердил Стратегию деятельности этого органа.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Стратегия определяет приоритетные направления работы Представительства президента Украины в Крыму в связи с временной оккупацией РФ неотъемлемых частей территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Целью реализации Стратегии является повышение эффективности деятельности Представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселившихся с временно оккупированной территории и проживающих в других регионах Украины, росту и укреплению уровня их доверия к государственным институтам, выполнению мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в документе.

Согласно стратегии, Представительство президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма, защите и поддержке граждан, проживающих на полуострове, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией РФ , вооруженным конфликтом и временной оккупацией территории Украины; информировании международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования граждан Украины по политическим мотивам, а также нарушения норм международного гуманитарного права.

Представительство также должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

Стратегия предусматривает участие Представительства в осуществлении мер по консолидации международных усилий для содействия процессу деоккупации Крыма, усиления давления на РФ для восстановления территориальной целостности Украины.