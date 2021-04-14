С начала года на Донбассе оккупанты 6 раз применяли запрещенные мины ПОМ-2, один человек погиб

Мины ПОМ-2 есть только на вооружении армии РФ.

С начала текущего года зафиксировано уже шесть случаев применения роSSийскими наемниками запрещенных мин ПОМ-2. Один человек в результате подрыва мины погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В одном из случаев, который произошел 23 февраля этого года на хуторе Свободный, что на Луганщине, погиб местный житель 1947 года.

Факты дистанционного минирования также были зафиксированы 7 февраля и в 8 марта в населенном пункте Луганское, 24 февраля в населенном пункте Водяное, а случаи, которые произошли 12 и 13 апреля в районах населенных пунктов Зайцево и Майорск, вообще имели признаки комплексного нападения с применением различных видов оружия.

"Указанные случаи свидетельствуют о намерениях РФ все еще заострять ситуацию на территории Украины, используя своих наемников, и являются ярким примером пренебрежения мирными инициативами правительства Украины", - говорится в сообщении.

Последний случай применения мин ПОМ-2 имел место 13 апреля 2021 года в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры - КПВВ «Майорск».

"Около пяти часов утра безпилотник противника сбросил три гранатометных выстрелы ВОГ-25 калибра 40 мм на позицию ВС Украины вблизи населенного пункта Майорск с одновременным дистанционным минированием гражданской инфраструктуры КПВВ «Майорск» с помощью пяти противопехотных мин ПОМ-2, подвергая опасность очередную смену Государственной пограничной службы Украины и местное население", - говорится в сообщении.

Случай применения БПЛА роSSийскими наемниками является грубым нарушением Минских договоренностей, а факт дистанционного минирования минами ПОМ-2, которые есть только на вооружении армии РФ - является доказательством прямой причастности РоSSийской Федерации к вооруженному конфликту на территории Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении.

Особенность мин ПОМ-2 состоит в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.