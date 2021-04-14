Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"

Министр не исключает возможности полномасштабной войны, если РФ увидит слабую позицию Европы.

Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"
Фото: предоставлено пресс-службой

Усиление европейских санкции против РоSSии и свертывание строительства “Северного потока-2” может помешать РФ развернуть полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе онлайн-заседания комитета Европарламента по иностранным делам.

"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию роSSийских войск на наших границах ... Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - сказал Резников.

По мнению министра, несмотря на агрессивные действия РФ у украинской границы, РоSSия не планирует полномасштабного наступления на Украину. Впрочем, он не исключает возможности полномасштабной войны, если РФ увидит слабую позицию Европы.

"Что нужно, чтобы защитить Европу от этой войны. Во-первых, на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, нужно навсегда понять, что нужно прекратить проект "Северный поток-2". Это не бизнес - это роSSийское энергетическое оружие против Европы", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения дополнительных санкций с целью блокирования строительства почти завершенного газопровода "Северный поток-2" из РоSSии в Германию. В апреле 2021 года стало известно, что Белый дом собирается назначить спецпредставителя специально для переговоров об остановке строительства "Северного потока-2".

После того, как его достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины. Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

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