СБУ анонсировала антитеррористические учения вблизи роSSийской границы

Служба безопасности Украины с 14 апреля будет проводить многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области с сосредоточением внимания на пограничных районах.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на пограничных районах", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра. Органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств»", - подчеркнул руководитель Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными и сообщать о лицах, проявляющих необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.