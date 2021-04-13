СБУ анонсировала антитеррористические учения вблизи роSSийской границы

Многоэтапные учения в Харьковской области начнутся 14 апреля.

Служба безопасности Украины с 14 апреля будет проводить многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области с сосредоточением внимания на пограничных районах.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на пограничных районах", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра. Органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств»", - подчеркнул руководитель Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными и сообщать о лицах, проявляющих необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

"СБУ просит извинения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок", - добавляют в СБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалацииКулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации
ОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с УкраинойОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с Украиной
РоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый домРоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый дом
Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)
Глава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах УкраиныГлава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины
На Донбассе вблизи Авдеевки погиб украинский военныйНа Донбассе вблизи Авдеевки погиб украинский военный
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
Пограничники готовятся к украинско-британским учениям "COSSACK MACE - 2021"Пограничники готовятся к украинско-британским учениям "COSSACK MACE - 2021"
Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны СШАСоединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны США
Пограничники Украины и Румынии восстановили совместное патрулирование границы на ДунаеПограничники Украины и Румынии восстановили совместное патрулирование границы на Дунае
Последние новости
Подгружаем последние новости