РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям

МИД Литвы выразил протест.

В конце марта в столице Латвии Риге во дворе одного из частных домов состоялась вечеринка с явным нарушением правил эпидемической безопасности. В ней участвовало около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами.

Как пишет латвийское издание Delfi, хозяином вечеринки оказался военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Фото: delfi.lv

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым правоохранители уехали, не приняв никаких мер. Сам военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, которые они сфотографировали.

Представитель муниципальной полиции Риги Ласми Грейдане подтвердила, что 27 марта поступили сразу два вызова о незаконном собрании и возможном нарушении ограничений относительно COVID-19. На первый вызов первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час - полиция самоуправления. Как пояснила Грейдане, "в пределах своих полномочий, осмотрев двор частного дома, полиция нарушений не выявила".

Фото: delfi.lv

Фото: delfi.lv

"Полиция отреагировала, и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе были только жители одного домохозяйства", - указала представитель Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели указывают, что полиция не заходила в дом, где укрылись гости. После окончания вечеринки они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.

Реагируя на публично высказанную информацию о том, что 27 марта произошло нарушение мер по ограничению распространения #Covid-19#, 13 апреля Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному посольства РоSSии в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла РоSSии выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства.

"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и придерживаться правовых норм принимающей стороны, а также соответствующим образом относиться к представителям правоохранительных учреждений, исполняющим профессиональные обязанности", - указало Министерство иностранных дел.

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